A San Valentino, i mattoncini LEGO si trasformano in fiori e piante. Le nuove confezioni sono piene di colori e dettagli, perfette per sorprendere chi si ama con un regalo originale. I set di mattoncini danesi si adattano a tutte le età e danno spazio alla creatività, portando un tocco di fioritura anche dentro casa.

Romantici, perfetti per essere donati (non solo a San Valentino) e, sopratutto, capaci di far tornare bambini grazie ai giochi di colori e ai passaggi precisi e attenti che tutti abbiamo fatto in tenera età. Capaci di appassionare anche meno avvezzi i mattoncini danesi, i set LEGO® per adulti hanno pian piano trovato uno spazio sempre più grande sempre più importanti su scaffali e librerie di numerose case. Un’idea regalo da costruire insieme (per le coppie più appassionate) e dove scoprire come i pezzi iconici del brand siano stati riutilizzati in modo creativo (spoiler: cercate rane e spade), ma anche un piccolo dono da farsi per chi non sa ben gestire fiori recisi o piccole piante d’appartamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - LEGO® fiori, i set di mattoncini da regalare a San Valentino

Al centro commerciale Il Centro di Arese, Lego organizza un'attività gratuita per San Valentino.

Al centro commerciale 'Il Centro' di Arese, i mattoncini Lego si trasformano in fiori e sculture romantiche per San Valentino.

