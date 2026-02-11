‘Legalizzato l’omicidio a mezzo cane’ | la sentenza sul caso Pasqualini scatena la furia di sorella e madre

La giustizia ha confermato la condanna, ma per la famiglia Pasqualini la sentenza è come una pugnalata. La sorella e la madre si sono mostrate furiose, convinte che la decisione della corte equivalga a un “omicidio a mezzo cane” legalizzato. Ora si aspettano di più, anche se la giustizia ha già fatto il suo corso.

La giustizia ha emesso la sua sentenza. Ma per la famiglia Pasqualini il verdetto è un'altra condanna, questa volta morale. Un anno di pena sospesa per i proprietari dei tre rottweiler che l'11 febbraio 2024 sbranarono il runner 39enne Paolo Pasqualini nel bosco di Manziana, provincia di Civitavecchia. Una provvisionale da 50 mila euro in attesa del giudizio civile. Fine. Per i familiari, invece, l'inizio di una nuova battaglia. Sentenza shock: un anno per i proprietari dei rottweiler. Il giudice dell'udienza preliminare di Civitavecchia ha condannato in rito abbreviato la coppia proprietaria dei cani per omicidio colposo.

