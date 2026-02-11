Lega Tajani minimizza l’impatto di una possibile uscita di Vannacci | Eventualità di nessun peso per il partito

Il ministro Tajani sminuisce i rischi di un’uscita di Vannacci dalla Lega. Dice che non cambierà nulla e non rappresenta un problema per il partito. La situazione non sembra preoccupare più di tanto, e Tajani fa capire che il partito può andare avanti senza difficoltà.

Roma, 11 febbraio 2026 – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Tajani, ha minimizzato l’impatto della possibile uscita di Andrea Vannacci dalla Lega, definendola un evento di “nessun peso”. La dichiarazione, rilasciata oggi, interviene a margine di un dibattito politico in corso e solleva interrogativi sulle dinamiche interne al partito e sulle possibili ripercussioni future. La vicenda Vannacci, emersa nelle ultime settimane, ha catalizzato l’attenzione mediatica e politica. L’ex generale della Guardia di Finanza, noto per posizioni spesso controverse, aveva ricoperto un ruolo di rilievo all’interno della Lega, diventando un punto di riferimento per una certa frangia dell’elettorato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Questa mattina, a Roma, si sono aperti nuovi scenari nel panorama politico.

