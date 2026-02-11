Lega Giovani | Noi alternativa concreta all' estremismo rosso

La Lega Giovani denuncia un aumento di violenza politica che non si può ignorare. Nei territori lombardi e oltre, i coordinamenti segnalano un’escalation di atti che vanno oltre le proteste e rischiano di alimentare tensioni crescenti. La gioventù della Lega si presenta come alternativa concreta all’estremismo rosso, chiedendo attenzione e azioni concrete per fermare questa spirale di violenza.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato dei coordinamenti lombardo e dei vari territori regionali della Lega Giovani:"Negli ultimi mesi assistiamo a un'escalation preoccupante di violenza politica che non può più essere minimizzata né derubricata a semplice "protesta". Sta emergendo.

