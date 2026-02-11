Leclerc | Sensazioni diverse ma i coincidono È incoraggiante

La prima giornata di test in Bahrain si è conclusa con Charles Leclerc che si è piazzato terzo. Il pilota della Ferrari ha detto di aver avuto sensazioni diverse rispetto alle precedenti sessioni, ma alla fine i risultati sono stati incoraggianti. Leclerc ha concentrato il suo lavoro sull’affinamento delle correlazioni tra i dati, un passo importante per migliorare le prestazioni in vista delle prossime gare.

La prima giornata di test in Bahrain ha visto Charles Leclerc chiudere in terza posizione, ma l'interpretazione primaria riguarda l'affinamento di correlazioni tra dati reali e simulazioni della sf-26, con ulteriori cinque giorni di prove in programma prima dell'avvio del mondiale. Dopo un avvio positivo sull'affidabilità osservato a Barcellona, l'attenzione si concentra ora sulle novità aerodinamiche e sul setup, per allineare quanto raccolto in pista con le previsioni del reparto tecnico. In Bahrain la vettura ha portato in pista novità all'anteriore e al fondo, e durante la giornata sono stati impiegati rastrelli in diverse aree per proseguire la raccolta dati.

