Lecco celebra un anno da Città amica dei bambini e degli adolescenti

Lecco ha celebrato il primo anniversario dall’accreditamento come Città amica dei bambini e degli adolescenti da parte dell’Unicef. In questa occasione, la città ha ricordato le iniziative messe in campo per migliorare la vita di giovani e famiglie, puntando su politiche più attente alle loro esigenze. La festa ha coinvolto scuole, associazioni e cittadini, tutti pronti a confermare l’impegno a favore dei più giovani.

Per festeggiare l'anniversario saranno proposte due iniziative che coinvolgeranno gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie. L'assessora Valsecchi: "Fondamentale dare spazio ai più piccoli" Per celebrare questa importante ricorrenza, il Comune di Lecco propone "La tua voce per la città", un'iniziativa che comprende due momenti di partecipazione rivolti alle scuole dell'infanzia e primarie del territorio. Il primo momento si terrà martedì 24 febbraio alle 10.30, giorno dell'accreditamento, e vedrà gli alunni ritrovarsi nei cortili delle scuole, nei parchi e in diversi punti della città per unire simbolicamente le loro voci e cantare insieme la canzone "Custodi del mondo", di cui sono disponibili musica e testo a questo collegamento.

