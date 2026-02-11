Le vietava di uscire e di vestirsi come voleva | era un ragazzo pericoloso Ex fidanzato a processo

Una giovane donna ha raccontato in tribunale come il suo ex le abbia vietato di uscire e di vestirsi come preferiva, definendolo un ragazzo pericoloso. La vittima ha spiegato di aver subito insulti, sputi e controlli ossessivi sul telefono, anche quando erano già separati. La testimonianza si inserisce nel processo contro l'uomo, accusato di comportamenti violenti e minacciosi.

«Le ha sputato addosso, le vietava di andare in giro, di vestirsi come voleva, le controllava il telefono e anche quando uscivamo lui continuava a contattarla o a pretendere videochiamate. Aveva comportamenti tossici e possessivi». Lo ha raccontato in aula una 21enne piacentina testimone in un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

