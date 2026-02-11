Le strabilianti chat tra Ranucci e Boccia
Questa mattina si sono diffuse alcune chat tra Ranucci e Boccia, che hanno fatto parlare di sé. I messaggi, che sono trapelati in modo improvviso, mostrano un rapporto vicino e un certo interesse tra i due. La notizia sta facendo il giro del mondo politico e non, lasciando molti a chiedersi cosa ci sia dietro queste conversazioni.
Interessato come sono al gossip paratelevisivo anche meno di quanto lo sia alle correnti interne del Pd o alle scissioni vannacciane, stavo per perdermi il succo della giornata. Vero è che una serie di titoli deviazionisti, pura ombrellonistica giornalista per fare nascondarello ai fatti, non aiutava. Ad esempio il Corrierone nasconde lo scoop dentro a un pezzo su Genny e Boccia, e impasta un catenaccio da chi l’ha visto: “Giletti mostra in tv le chat tra lei e Ranucci con le offese sulla presunta lobby gay”. E tu pensi: saranno le offese di Giletti. Leggi “uno scontro durissimo tra Massimo Giletti e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci”, e pensi che palle sto Giletti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
REPORT DI RANUCCI: NON PERDETEVELO DOMANI 18.01.26 Finalmente, dopo tanta attesa e un immenso girovagare alla ricerca di tartufi, esce l’ennesima puntata di Report che mi riguarda dove Luca Chianca vi svelerà in esclusiva: Le caratteristiche d - facebook.com facebook
