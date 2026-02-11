Le stelle Nhl in metro! La squadra di hockey canadese va alla partita così

Questa mattina a Milano si è vista una scena insolita: la squadra canadese di hockey, con molte stelle della Nhl, è arrivata all’Arena Santagiulia di Rogoredo usando la metropolitana. I giocatori hanno lasciato gli stadi e i mezzi ufficiali per salire sui mezzi pubblici, dimostrando una scelta semplice e spontanea. Un’immagine che in città non si vede tutti i giorni.

