Le stelle Nhl in metro! La squadra di hockey canadese va alla partita così
Questa mattina a Milano si è vista una scena insolita: la squadra canadese di hockey, con molte stelle della Nhl, è arrivata all’Arena Santagiulia di Rogoredo usando la metropolitana. I giocatori hanno lasciato gli stadi e i mezzi ufficiali per salire sui mezzi pubblici, dimostrando una scelta semplice e spontanea. Un’immagine che in città non si vede tutti i giorni.
