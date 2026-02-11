Le star canadesi dell’hockey lasciano il villaggio olimpico per un hotel a cinque stelle
La nazionale canadese di hockey maschile ha deciso di abbandonare il villaggio olimpico. I giocatori sono stati trasferiti in un hotel a cinque stelle, dove passeranno il resto dei Giochi. La scelta sembra essere stata presa per motivi di comodità e privacy. La squadra si è mostrata tranquilla, senza commentare i motivi dello spostamento. Intanto, i tifosi si chiedono come questa decisione possa influire sulla preparazione delle gare.
Ha lasciato il villaggio olimpico per un hotel a cinque stelle la nazionale canadese maschile di hockey. La decisione è arrivata dopo un paio di notti al villaggio olimpico. Il fatto è stato reso noto da Logan Thompson, portiere di punta del team americano.
Canada, le stelle Nhl dell'hockey beccate a Milano in metro: e mollano il Villaggio per un 5 stelle
Quattro stelle dell'hockey NHL sono state viste a Milano, tutte in metro.
Cos’è il norovirus, che nel Villaggio Olimpico ha colpito quattro giocatrici finlandesi di hockey
L’allarme norovirus si fa sentire nel Villaggio Olimpico di Milano.
