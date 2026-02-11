Le star canadesi dell’hockey lasciano il villaggio olimpico per un hotel a cinque stelle

La nazionale canadese di hockey maschile ha deciso di abbandonare il villaggio olimpico. I giocatori sono stati trasferiti in un hotel a cinque stelle, dove passeranno il resto dei Giochi. La scelta sembra essere stata presa per motivi di comodità e privacy. La squadra si è mostrata tranquilla, senza commentare i motivi dello spostamento. Intanto, i tifosi si chiedono come questa decisione possa influire sulla preparazione delle gare.

Quattro stelle dell'hockey NHL sono state viste a Milano, tutte in metro.

L'allarme norovirus si fa sentire nel Villaggio Olimpico di Milano.

