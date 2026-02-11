Le prime pagine di oggi

Questa mattina, i parlamentari europei si sono riuniti per discutere diverse questioni importanti. La prima riguarda il decreto sulle armi destinate all'Ucraina, che è stato al centro di molte discussioni. Poi, i leader dei paesi dell’Unione Europea si sono incontrati per confrontarsi su questioni di politica e sicurezza. Infine, il parlamento ha votato sui cosiddetti “paesi sicuri”, una decisione che potrebbe influenzare le politiche migratorie dell’Unione. La giornata si preannuncia decisiva su più fronti.

Il voto sul decreto per le armi all'Ucraina, l'incontro fra i leader dei paesi dell'Unione Europea, e il voto del parlamento europeo sui "paesi sicuri" Fra le notizie principali in apertura sui giornali di oggi ci sono il voto di fiducia chiesto dal governo e in programma oggi alla Camera sul decreto sulla fornitura di armi all'Ucraina, i rapporti fra i paesi dell'Unione Europea in vista dell'incontro informale fra i capi di stato e di governo sulla competitività in programma domani in Belgio, e il voto del parlamento europeo che ha approvato la possibilità di trasferire in paesi terzi le persone migranti e una lista di paesi sicuri di provenienza in cui rimpatriarle.

