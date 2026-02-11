Le persecuzioni dei cristiani in Nigeria di cui si parla pochissimo

La notte di Natale in Nigeria si è trasformata in un momento di paura e sparatorie. Mentre molte famiglie celebravano in pace, esplosioni hanno rotto la tranquillità. Si contano vittime e feriti tra chi si trovava vicino alle zone colpite. La violenza ha preso di mira anche alcune chiese, in un clima di tensione crescente. La popolazione chiede sicurezza e risposte alle autorità.

La notte di Natale in Nigeria non è stata segnata solo dalle celebrazioni religiose, ma dal fragore delle esplosioni. Lo United States Africa Command (AFRICOM) ha condotto una serie di attacchi aerei nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, colpendo postazioni identificate come basi.

