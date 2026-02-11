Rozzio si prende la scena con una prestazione solida, mentre Charlys Girma segna un eurogol che fa impazzire i tifosi. Il portiere Micai torna in campo dopo quasi un anno, l’ultima partita risale ad agosto 2025, e si trova di fronte i virgiliani, proprio come un destino. La partita si fa interessante fin dalle prime battute, e i protagonisti non deludono.

MICAI 6. Ultima partita giocata ad agosto 2025 nel Cluj rumeno. E scherzo del destino, l’estremo mantovano si trova di fronte proprio i virgiliani. Sicuro con entrambi i piedi, si accartoccia bene su rasoterra di Kouda. Mancuso lo colpisce sulla tempia un istante prima del pareggio ospite, che il Var fa annullare. PAPETTI 6. Cliente non facile l’effervescente Buso che lo condanna a 45 minuti di ansia costante. Dopo l’intervallo ritrova sicurezza e tempi di intervento. ROZZIO 7. Capitani contro, lui e Mensah, con il quale ingaggia un duello esclusivo come nel calcio di una volta, che Paolo stravince (l’attaccante resta negli spogliatoi dopo un tempo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Rozzio domina, eurogol di Charlys Girma si sfianca in copertura

Approfondimenti su Rozzio Girma

Ecco le formazioni iniziali di #ReggianaMantova REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Charlys, Reinhart, Belardinelli, Tripaldelli; Girma, Novakovich. Allenatore: Lorenzo Rubinacci. MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; D - facebook.com facebook

Il Mantova si arrende alla Reggiana: Charlys firma 1-0 x.com