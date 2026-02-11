Le origini del nostro Carnevale si perdono nella notte dei tempi
Questa mattina si sono svolte le prime sfilate del Carnevale di Venezia, con carri allegorici e maschere colorate che hanno attraversato le vie della città. I partecipanti, molti in costume, hanno iniziato già all’alba, mentre i turisti si sono radunati lungo i canali per assistere alla tradizionale festa. La pioggia leggera non ha fermato le celebrazioni, che proseguiranno fino a fine settimana con spettacoli, musica e tanto divertimento.
Il Carnevale italiano affonda le sue radici in antichi riti pagani, dai lupercalia romani ai riti dionisiaci e saturnali, intrecciando tradizioni di fertilità, maschere e trasgressione. La festa, legata al ciclo morte-resurrezione e alla purificazione pre-quaresimale, conserva tracce di celebrazioni mediterranee e orientali, influenzando il teatro, le maschere e i carri allegorici odierni.. Da Venezia, con le sue maschere storiche e il clou sul Canal Grande, a Viareggio e i suoi maestosi carri allegorici, fino a Fano, Cento, Putignano, Mamoiada, Oristano, Ivrea e Acireale: l’Italia offre un panorama di feste in maschera e sfilate unico, tra tradizione, satira e spettacolo popolare, con appuntamenti imperdibili in ogni regione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Carnevale italiano
Carnevale culturale: teatro e spettacoli per riscoprire le "origini del gioco"
Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si accende con il suo Carnevale culturale.
Gomorra – Le origini, Marco D’Amore video intervista: «Spero apprezziate il nostro coraggio, fiero dei miei giovani attori»
In questa intervista, Marco D’Amore, regista e supervisore di Gomorra – Le Origini, condivide i dettagli sul progetto prequel che narra le origini del personaggio di Pietro Savastano.
Ultime notizie su Carnevale italiano
Gomorra - Le origini, le anticipazioni del quinto episodio della serieRivelazioni inaspettate, alleanze fragili, tradimenti: si avvicina il momento della resa dei conti tra i protagonisti di GOMORRA – LE ORIGINI, ... msn.com
Gomorra – le origini, da oggi su Sky e Now: trama, cast e puntate del prequel di Marco D’AmoreGomorra – le origini debutta da venerdì 9 gennaio su Sky: il prequel di Marco D’Amore racconta la Napoli del 1977 e la giovinezza di Pietro Savastano. Sei episodi tra criminalità, amore e perdita dell ... fanpage.it
Attività didattica: San Valentino: Vescovo e Patrono degli Innamorati...Le Origini del Carnevale: Dagli antichi ad oggi...Favole di Carnevale - facebook.com facebook
Giovedì 12 febbraio ore 16.30 in occasione del #Carnevale di #Venezia "Olympus – Alle origini del gioco" #PalazzoGrimani organizza un’attività didattica per famiglie con bambini dedicato all'arte e allo sport. Vi aspettiamo col vostro costume di carnevale! @V x.com
