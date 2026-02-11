le origini del nostro carnevale si perdono nella notte dei tempi

Questa mattina si sono svolte le prime sfilate del Carnevale di Venezia, con carri allegorici e maschere colorate che hanno attraversato le vie della città. I partecipanti, molti in costume, hanno iniziato già all’alba, mentre i turisti si sono radunati lungo i canali per assistere alla tradizionale festa. La pioggia leggera non ha fermato le celebrazioni, che proseguiranno fino a fine settimana con spettacoli, musica e tanto divertimento.

Il Carnevale italiano affonda le sue radici in antichi riti pagani, dai lupercalia romani ai riti dionisiaci e saturnali, intrecciando tradizioni di fertilità, maschere e trasgressione. La festa, legata al ciclo morte-resurrezione e alla purificazione pre-quaresimale, conserva tracce di celebrazioni mediterranee e orientali, influenzando il teatro, le maschere e i carri allegorici odierni.. Da Venezia, con le sue maschere storiche e il clou sul Canal Grande, a Viareggio e i suoi maestosi carri allegorici, fino a Fano, Cento, Putignano, Mamoiada, Oristano, Ivrea e Acireale: l’Italia offre un panorama di feste in maschera e sfilate unico, tra tradizione, satira e spettacolo popolare, con appuntamenti imperdibili in ogni regione. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dal 31 gennaio al 17 febbraio, Venezia si accende con il suo Carnevale culturale.

In questa intervista, Marco D'Amore, regista e supervisore di Gomorra – Le Origini, condivide i dettagli sul progetto prequel che narra le origini del personaggio di Pietro Savastano.

