le offerte di lavoro come candidarsi

Questa settimana il portale Arpal Umbria propone diverse offerte di lavoro. Tra le più recenti, c’è quella di un’azienda di Bastia che cerca montatori di mobili per arredare case. Chi è interessato può candidarsi direttamente online.

Anche questa settimana dal portale Arpal Umbria abbiamo selezionato diverse offerte di lavoro. Azienda cerca montatori di mobili per arredo casa (Bastia). Per candidarsi il codice dell’offerta sul portale di Arpal Umbria è 2501. L’addetto si dovrà occupare anche del trasporto e scarico della merce. Orario di lavoro full-time. Requisiti: serve esperienza, serve la òpatente e una buona fisicità. Disponibilità a turni anche festivi. Contratto a tempo indeterminato. A Valfabbrica, azienda ha bisogno di personale. E’ richiesto un sartoa. La figura è inquadrata nella mansione cucitrice macchina lineare (tagliaecuci 2 aghi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

