Le gare di oggi SuperG trionfa Von Allmen Franzoni sesto Paris cade ma non si fa male Attesa per il biathlon femminile

Oggi le gare di sci alpino si sono concluse senza grosse sorprese. Von Allmen ha dominato nel SuperG, mentre Franzoni si è piazzata sesta. Paris, invece, è caduto durante la discesa, ma fortunatamente non si è fatto male. Ora l’attenzione si sposta sul biathlon femminile, dove Vittozzi e Wierer sono pronte a dare battaglia.

