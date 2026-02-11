Le gare di oggi SuperG trionfa Von Allmen Franzoni sesto Paris cade ma non si fa male Attesa per il biathlon femminile
Oggi le gare di sci alpino si sono concluse senza grosse sorprese. Von Allmen ha dominato nel SuperG, mentre Franzoni si è piazzata sesta. Paris, invece, è caduto durante la discesa, ma fortunatamente non si è fatto male. Ora l’attenzione si sposta sul biathlon femminile, dove Vittozzi e Wierer sono pronte a dare battaglia.
1. ORO Franjo von Allmen (Svi) 1'25"322. ARGENTO Ryan Cochran-Siegle (Usa) 1'25"45 (+0"13)3. BRONZO Marco Odermatt (Svi) 1'25"60 (+0"28)4. Nils Allegre (Fra) 1'25"63 (+0"31)5. Raphael Haaser (Aut) 1'25"89 (+0"57)6. Giovanni Franzoni (Ita) 1'25"95 (+0"63)7. Vincent Kriechmayr (Aut) 1'26"10 (+0"78)8. Fredrik Moeller (Nor) 1'26"12 (+0"80)9. Stefan Rogentin (Svi) 1'26"14 (+0"82)10. Alexis Monney (Svi) 1'26"22 (+0"90)11. Christof Innerhofer (Ita) 1'26"50 (+1"18)12. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1'26"51 (+1"19)13. Miha Hrobat (Slo) 1'26"53 (+1"21)
Oggi le gare di sci alpino sono cominciate con il SuperG maschile.
