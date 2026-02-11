Le gare di oggi SuperG trionfa Von Allmen Franzoni sesto Paris cade ma non si fa male Attesa per il biathlon femminile 

Da xml2.corriere.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi le gare di sci alpino si sono concluse senza grosse sorprese. Von Allmen ha dominato nel SuperG, mentre Franzoni si è piazzata sesta. Paris, invece, è caduto durante la discesa, ma fortunatamente non si è fatto male. Ora l’attenzione si sposta sul biathlon femminile, dove Vittozzi e Wierer sono pronte a dare battaglia.

1. ORO Franjo von Allmen (Svi) 1'25"322. ARGENTO Ryan Cochran-Siegle (Usa) 1'25"45 (+0"13)3. BRONZO Marco Odermatt (Svi) 1'25"60 (+0"28)4. Nils Allegre (Fra) 1'25"63 (+0"31)5. Raphael Haaser (Aut) 1'25"89 (+0"57)6. Giovanni Franzoni (Ita) 1'25"95 (+0"63)7. Vincent Kriechmayr (Aut) 1'26"10 (+0"78)8. Fredrik Moeller (Nor) 1'26"12 (+0"80)9. Stefan Rogentin (Svi) 1'26"14 (+0"82)10. Alexis Monney (Svi) 1'26"22 (+0"90)11. Christof Innerhofer (Ita) 1'26"50 (+1"18)12. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1'26"51 (+1"19)13. Miha Hrobat (Slo) 1'26"53 (+1"21)14. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

le gare di oggi160superg trionfa von allmen franzoni sesto paris cade ma non si fa male attesa per il biathlon femminile160

© Xml2.corriere.it - Le gare di oggi SuperG, trionfa Von Allmen, Franzoni sesto. Paris cade, ma non si fa male. Attesa per il biathlon femminile 

Approfondimenti su SuperG VonAllmen

Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. Paris cade, ma non si fa male. Poi il biathlon femminile 

Oggi le gare di sci alpino sono cominciate con il SuperG maschile.

Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. A breve tocca a Paris, poi il biathlon femminile 

Oggi le gare di sci alpino e biathlon hanno riempito di emozioni gli appassionati italiani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su SuperG VonAllmen

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurri; Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle; Le gare di oggi: l'Italia team a caccia delle prime medaglie; Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, lunedì 9 febbraio.

le gare di oggiOlimpiadi in diretta LIVE, nel Super G maschile Franzoni solo 6°, caduta di Paris: oggi alle 14 il biathlon con Wierer e VittozziGiorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 11 febbraio con gli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

le gare di oggiMilano Cortina 2026, le gare di oggi: da Goggia e Brignone allo snowboard, dove vedere gli azzurriDove vedere le gare di oggi a Milano Cortina? Le gare saranno visibili su Rai 2 Hd (9-13, 13.15-20.30, 21-23) e Rai Sport Hd (13-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05). In streaming, competizioni ... adnkronos.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.