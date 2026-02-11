Le foibe e il martirio Il pianto dell’esule istriana | Noi una sola colpa Quella di essere italiani

A Ferrara, il Giorno del Ricordo si apre con un momento di riflessione. Don Renzo Foglia ha ricordato il significato più profondo dell’immagine di Cristo in croce: il messaggio di pace. Un’esule istriana ha raccontato il suo dolore, sottolineando che la sua colpa è stata solo essere italiana. La giornata si svolge tra ricordi, testimonianze e un senso di speranza per il futuro.

A Ferrara, il Giorno del Ricordo si apre con l’invocazione, da parte di don Renzo Foglia, del più grande significato trasmesso dall’immagine di Cristo in croce: il messaggio cristiano di pace. Un messaggio universale. Per questo, la cerimonia di commemorazione dei Martiri delle Foibe è "un momento di forte presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento del bene comune". Parole, quelle pronunciate dal rappresentante della Diocesi di Ferrara e Comacchio, che hanno avuto un effetto tutt’altro che retorico e circostanziale: soprattutto, se calate nel contesto di un 2026 sempre più segnato da divisioni inconciliabili, per mancanza di cultura o, più semplicemente, di volontà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina si sono tenute le commemorazioni per le vittime italiane che hanno perso la vita solo per il fatto di essere nate in Italia.

