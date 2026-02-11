Le elezioni in Bangladesh non sono come ci si aspettava

Le elezioni in Bangladesh hanno sorpreso molti. Dopo più di dieci anni senza Hasina, ci si aspettava grandi proteste e tensioni, ma alla fine le cose sono andate in modo diverso. Le manifestazioni promesse non sono scoppiate come previsto, lasciando molti a chiedersi cosa sia successo davvero.

Saranno le prime senza Hasina in oltre un decennio, ma le aspettative delle enormi proteste del 2024 sono state disilluse Giovedì si terranno in Bangladesh le prime elezioni legislative dopo la destituzione della prima ministra Sheikh Hasina, avvenuta nell'estate del 2024 a causa delle enormi proteste antigovernative guidate da studenti universitari. Si vota per rinnovare i 350 seggi del parlamento unicamerale del paese. Sono elezioni molto attese perché per la prima volta da 15 anni Hasina non può candidarsi, dato che il suo partito è stato vietato, lei è stata condannata a morte ed è nascosta in India.

