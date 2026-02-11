Le Constellation devastato dal rogo | le foto della polizia vallese Con la porta di sicurezza chiusa dal chiavistello
Questa mattina la polizia vallese ha mostrato le prime foto dei danni causati dal rogo di Capodanno alle Constellation. Le immagini parlano chiaro: gli arredi sono bruciati, il soffitto è crollato e la porta di sicurezza è rimasta chiusa con il chiavistello. La festa improvvisamente si è trasformata in una tragedia, lasciando dietro di sé solo macerie.
Le Constellation dopo il rogo di Capodanno: con gli arredi devastati dal fuoco, il soffitto distrutto, i resti della festa trasformata in tragedia. E quella porta di servizio chiusa da un chiavistello. Tutto è documentato da un servizio fotografico della polizia cantonale del Vallese fatto il primo gennaio 2026. Poche ore la tragedia che ha ucciso 41 persone e ferito gravemente 115 giovani. Intanto è stato interrogatorio oggi in Svizzera, a Sion, Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation. “L’impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone”, ha riferito Jacques Moretti, durante l’audizione riservata alle domande degli avvocati delle parte civili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
