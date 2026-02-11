Questa mattina la polizia vallese ha mostrato le prime foto dei danni causati dal rogo di Capodanno alle Constellation. Le immagini parlano chiaro: gli arredi sono bruciati, il soffitto è crollato e la porta di sicurezza è rimasta chiusa con il chiavistello. La festa improvvisamente si è trasformata in una tragedia, lasciando dietro di sé solo macerie.

Le Constellation dopo il rogo di Capodanno: con gli arredi devastati dal fuoco, il soffitto distrutto, i resti della festa trasformata in tragedia. E quella porta di servizio chiusa da un chiavistello. Tutto è documentato da un servizio fotografico della polizia cantonale del Vallese fatto il primo gennaio 2026. Poche ore la tragedia che ha ucciso 41 persone e ferito gravemente 115 giovani. Intanto è stato interrogatorio oggi in Svizzera, a Sion, Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation. “L’impianto di ventilazione del Constellation non è mai stato controllato, né dal Comune né dal Cantone”, ha riferito Jacques Moretti, durante l’audizione riservata alle domande degli avvocati delle parte civili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Le Constellation devastato dal rogo: le foto della polizia vallese. Con la porta di sicurezza chiusa dal chiavistello

Approfondimenti su Constellation Rogo

Sei giorni dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation, esprimono il loro dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime.

Il Comune di Crans ha comunicato che, tra il 2020 e il 2025, non sono stati effettuati controlli antincendio presso il Constellation.

Ultime notizie su Constellation Rogo

