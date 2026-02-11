Le auto elettriche stanno ripulendo l’aria -1,1% di NO? ogni 200 veicoli green

Da uno studio dell’Università della California emerge che ogni 200 auto elettriche riducono l’inquinamento dell’aria di circa l’1,1%. La presenza di più veicoli green in una zona si traduce in un’aria più pulita. I numeri sono chiari: più auto elettriche, meno smog.

La concentrazione di auto elettriche in una zona diminuisce l’i nquinamento atmosferico. Suona come un dato scontato, ma grazie a un nuovo studio dell’Università della California abbiamo i dati precisi. Se c’erano ancora dei dubbi, questo studio si è prefissato di cancellarli con i fatti. È stato pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet e ci dice che ogni 200 veicoli a emissioni zero diminuisce in maniera visibile il livello di biossido di azoto in un quartiere. Il dato diventa più forte lì dove ci sono maggiori auto elettriche immatricolate. In Italia, dove la qualità dell’aria è in miglioramento, ma in quasi tutte le città prese in esame le polveri sottili e altri inquinanti sono ancora piuttosto elevati, il numero di auto elettriche al 31 dicembre 2025 era di circa 365. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il governo italiano ha annunciato che nel 2026 continuerà a sostenere il settore automotive, ma con alcune novità.

