Lazio si rivede Gigot a Formello | ecco il piano per il rientro in campo

La Lazio ha fatto un passo avanti nel recupero di Samuel Gigot. Il difensore ha infatti ripreso gli allenamenti a Formello, mostrando segnali positivi dopo un lungo infortunio. La squadra spera di poterlo riavere presto in campo.

Segnali di ripresa in casa Lazio. Samuel Gigot ha ufficialmente ripreso a lavorare nel centro sportivo di Formello, segnando una tappa fondamentale nel suo lungo percorso di recupero. Il difensore francese, fermo da agosto a causa di un delicato intervento alla caviglia, ha voluto condividere il momento con i propri sostenitori attraverso un post sui canali social, accompagnato da una clessidra che preannuncia l’ormai imminente rientro. Secondo quanto emerge dalle ultime valutazioni mediche effettuate nel quartier generale biancoceleste, il ritorno effettivo in campo potrebbe concretizzarsi in un arco temporale compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

