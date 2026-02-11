Lavoro Livolsi | Giovani e futuro quando la paura diventa un freno economico

I giovani italiani sono preoccupati per il futuro, ma non per mancanza di lavoro. Livolsi spiega che il problema sta nel non vedere più un orizzonte chiaro. Tra salari che scendono e paure legate all’intelligenza artificiale, molti preferiscono stare fermi invece di investire o innovare. La paura diventa così un ostacolo reale all’economia dei giovani.

Livolsi: “Non è una generazione senza lavoro, ma senza orizzonte: tra salari in calo e timori per l’IA cresce la prudenza che frena innovazione e investimenti”.. Roma. “ Negli ultimi anni il dibattito sul lavoro giovanile si è concentrato soprattutto su due temi: da un lato la tecnologia che avanza, dall’altro le competenze che mancano. È una lettura parziale. I dati mostrano che l’occupazione, pur tra molte fragilità, regge: in Italia il tasso di occupazione complessivo ha superato il 62%, massimo storico secondo l’Istat. Malgrado ciò, tra le nuove generazioni la percezione del futuro resta segnata da un senso diffuso di incertezza “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lavoro, Livolsi: Giovani e futuro, quando la paura diventa un freno economico Approfondimenti su Lavoro Livolsi La Champions diventa vitale per il futuro economico del club La corsa del Napoli in Champions League diventa decisiva per il suo futuro economico. Galimberti: “Ai giovani italiani è stato sottratto il futuro che attendeva le generazioni precedenti”. Quando il filosofo era studente il futuro lo aspettava, oggi i giovani vivono in un eterno presente senza obiettivi Secondo il filosofo Umberto Galimberti, i giovani italiani di oggi si trovano a vivere un’età senza prospettive, privi del futuro che invece attendeva le generazioni precedenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lavoro Livolsi Giovani e lavoro: il dialogo intergenerazionale per favorire la crescita professionaleIl mondo del lavoro fatica a cambiare, perché fatica a includere nuovi lavoratori. In Italia da anni manca un ricambio generazionale in tutti i settori produttivi che ostacola l’ingresso dei giovani ... quotidiano.net Più giovani e donne al lavoro, la vera cura contro l’inverno demografico in ItaliaOggi ogni 100 persone che entrano nel mercato del lavoro, più di 125 ne escono. Per invertire il trend occorre investire nel lavoro giovanile e femminile, come già avviene in altri paesi europei Roma, ... quotidiano.net Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Leonforte. Installato presso il nuovo campo sportivo un defibrillatore. Sindaco Livolsi: “La sicurezza dei nostri ragazzi è per noi al primo posto”. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.