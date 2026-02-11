Lattine legate all’auto degli sposi | origini e perché della tradizione

Le persone che si sposano attaccano lattine legate all’auto degli sposi, una tradizione che ha origini antiche e ancora oggi si vede nelle cerimonie. Perché si fa? È un modo per augurare buona fortuna e allontanare gli spiriti cattivi. La scena è sempre quella: le lattine che tintinnano dietro l’auto che porta la coppia verso il futuro. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che non passa mai di moda.

Le tradizioni che accompagnano i fiori d’arancio possono essere ironiche o commoventi, ma in ogni caso tradiscono un significato speciale. Alcune, come il lancio del bouquet o del riso, sono molto popolari e conosciute; altre, come quella che vede delle lattine vuote legate all’auto degli sposi, sono invece meno gettonate, ma altrettanto affascinanti. Questa usanza, resa celebre da film e programmi televisivi, non è semplicemente una trovata ironica e divertente, ma ha radici molto profonde nella storia. Siete una coppia superstiziosa? Posizionare delle lattine vuote sul retro dell’automobile degli sposi potrebbe rivelarsi una scelta ancor più azzeccata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lattine legate all’auto degli sposi: origini e perché della tradizione Approfondimenti su Lattine Auto Storia del Presepe, dalle origini ad oggi: perché si chiama così e il significato della tradizione di Natale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Semplice ma innovativa ed esclusiva, la formula ideata dall'azienda per competere attraverso la diffusione del libro e della lettura, un'esperienza da fare almeno una volta ogni mese. Libri in cambio di lattine, libri che viaggiano in corriera... se non a Pollapero - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.