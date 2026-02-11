L’attaccante titolare una delle sorprese Defrel | Abbiamo fatto una partita perfetta

Questa sera il Modena ha conquistato una vittoria importante, con l’attaccante titolare che ha preso il posto di Massolin e ha dato una marcia in più alla squadra. Dopo una partita intensa, Defrel ha commentato: “Abbiamo fatto una partita perfetta”. La formazione ha optato per una seconda punta dietro un attaccante di riferimento, sorprendendo alcuni osservatori. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, mettendo in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti.

A proposito di chiave tattica, senza Massolin da titolare, il Modena ha riproposto una seconda punta alle spalle di un riferimento. Ovvero Defrel dietro a De Luca. E il francese ha messo in campo una prestazione di alto livello, nella doppia fase, ritornando anche protagonista individualmente. Tra i cinque giocatori inseriti dall'inizio c'è anche lui: "Una partita perfetta – ha detto – ci serviva. Ne abbiamo parlato, c'è stato un incontro tra di noi dopo la Samp e abbiamo fatto una partita da uomini veri. Sono contento, il mister mi ha messo dietro la punta e ho dato tutto, mi sono trovato bene con De Luca.

