L’Artico che si scioglie cambia anche la guerra Ecco come

L’Artico che si scioglie sta modificando anche le dinamiche delle guerre. Negli ultimi anni, la regione è diventata un punto caldo per le nazioni che cercano di controllare le risorse e le rotte commerciali. Il cambiamento climatico ha reso più accessibili le zone prima inaccessibili, spingendo i paesi a muoversi con più attenzione e aggressività. Le tensioni tra Russia, Stati Uniti e altri attori si fanno più nette, e le manovre militari si intensificano. La regione ora ha un ruolo più strategico che mai, e le relazioni tra le pot

Negli ultimi anni l'Artico è entrato stabilmente al centro delle analisi strategiche non soltanto per le sue implicazioni geopolitiche, ma sempre più per l'impatto diretto che il cambiamento climatico sta producendo sulle condizioni fisiche dell'ambiente operativo. Trasformazioni che hanno un peso strategico tutt'altro che secondario. Un articolo pubblicato sul Financial Times fornisce un'ottima panoramica dei cambiamenti in atto. Nel mese di gennaio l'Artico ha registrato anomalie fisiche particolarmente marcate, sia in termini di temperature atmosferiche sia di condizioni della superficie marina e della copertura di ghiaccio.

