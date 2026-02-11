L' arte in dono a Natural Expo torna il progetto Utopia della pittrice Marina Ravaioli

A Natural Expo torna il progetto Utopia di Marina Ravaioli. La pittrice porta in mostra le sue opere, già presentate a Vernice Art Fair 2025, per un’altra occasione di confronto con il pubblico. La mostra si svolge tra le sale del festival, che ogni anno richiama appassionati e curiosi di arte e natura. Marina Ravaioli espone le sue creazioni, cercando di stimolare la riflessione sui sogni e le utopie attraverso i suoi dipinti.

Dopo la prima edizione a Vernice Art Fair 2025, in occasione del Natural Expo torna il "Progetto Utopia" della pittrice Marina Ravaioli. L'iniziativa consiste nella donazione di due carte dipinte a olio dall'artista forlivese durante un'estrazione casuale (e senza scopo di lucro).

