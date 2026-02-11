Stanislas Dehaene presenta un nuovo saggio, “L’arte di imparare”, in cui spiega come funziona il cervello quando si tratta di imparare. L’autore mostra tecniche pratiche per migliorare le capacità cognitive, indipendentemente dall’età. Il libro invita a capire meglio i processi mentali e a usare strategie concrete per apprendere più facilmente.

Nel nuovo saggio “L’arte di imparare”, Stanislas Dehaene esplora come il cervello apprende e come migliorare le nostre capacità cognitive a ogni età. L’arte di imparare è il nuovo saggio di Stanislas Dehaene, in uscita per Raffaello Cortina Editore il 20 febbraio 2026. Considerato uno dei massimi esperti mondiali di neuroscienze cognitive, Dehaene accompagna il lettore in un viaggio affascinante dentro i meccanismi dell’apprendimento umano, mostrando come il nostro cervello sia progettato per evolvere, adattarsi e trasformarsi lungo tutto l’arco della vita. Il libro affronta domande cruciali: come impariamo a camminare, parlare, leggere o suonare uno strumento? Perché i bambini apprendono con una rapidità sorprendente? E cosa accade, invece, nel cervello adulto, dove saggezza ed esperienza convivono con una minore plasticità? Attraverso quaranta brevi capitoli, l’autore offre spiegazioni chiare e accessibili, sostenute dalle più recenti scoperte scientifiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’arte di imparare: il nuovo saggio di Stanislas Dehaene

Approfondimenti su Stanislas Dehaene

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stanislas Dehaene

Argomenti discussi: Tra le note e l'anima: l'arte di insegnare, l'arte di imparare. Intervista ad Andrea Lucchesini; Catechesi. Fermarsi per imparare l’arte del tessere; The Brecon: un rifugio alpino fuori dai radar, dove imparare l’arte di rallentare; Nuvolera, dal 24 febbraio un corso gratuito per imparare l’arte della fotografia.

Catechesi. Fermarsi per imparare l’arte del tessereNelle nostre comunità sentiamo spesso il peso dell’urgenza e la tentazione è di cercare ricette pronte, soluzioni operative immediate che però, spesso, lasciano il tempo che trovano.L’Ufficio dioces ... difesapopolo.it

Uncinetto e maglia, l’arte del ‘fatto a mano’ martedì alla Biblioteca di Bagnolo MellaUn'occasione per creare e uoi imparare qualcosa di nuovo, rilassarsi, socializzare e imparare l’arte del fatto a mano. quibrescia.it