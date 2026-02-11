L'Ape fa cose torna a coinvolgere i più piccoli di Avellino. Il concorso di Legambiente, dedicato al tema della pace, è aperto ai bambini fino a 11 anni. L’obiettivo è stimolare la creatività e il pensiero sul valore della pace attraverso disegni, storie e idee. Le iscrizioni sono già partite e si concluderanno tra qualche settimana. La partecipazione è semplice e aperta a tutti i bambini della città. Legambiente invita i genitori a coinvolgere i figli in questa iniziativa che punta a sensibilizzare i più giovani su un tema fondamentale.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via “ Torna il concorso di Legambiente Avellino rivolto ai bambini fino a 11 anni. Termine ultimo per l’invio dei disegni e delle opere artistiche 5 maggio Al via la VI edizione del concorso “Ape fa cose” promosso da Legambiente Avellino – L’Alveare, dedicato alle bambine e ai bambini della provincia. Dopo aver affrontato negli anni scorsi temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, l’associazione sceglie quest’anno un messaggio universale e quanto mai attuale: la pace. “La pace è un valore che si costruisce ogni giorno, attraverso piccoli gesti, rispetto reciproco e cura degli altri e dell’ambiente”, spiegano dal circolo cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Ape fa cose” il concorso Legambiente dedicato al tema della pace

Approfondimenti su Ape Fa Cose

Il cinema Astra di Firenze ospita il 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 la proiezione di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ape Fa Cose

Argomenti discussi: 5 curiosità sulla mitica Ape Piaggio; Pensioni 2026: requisiti, date di scadenza, finestre e certificazioni, tutto sull’Ape sociale; Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: le 8 idee (anche gratis) scelte per voi; Esclusiva con Marco Bezzecchi, che sposa Aprilia: Sento tante famiglie sulle spalle, a Rivola non muore niente in bocca. E poi le voci su Bagnaia a Noale, Giacomo Poretti e il cubo di Rubik.

Questa sera in Birrovia, dalla Poesia a scatenarsi sulla pista sarà un attimo, nel frattempo dalle 18 potrete fare ape o cenare o bere cose buone .. Abbiamo qualche tavolo disponibile in Saletta Prenotazioni al +39 351 4929183 - facebook.com facebook