Land Rover in fiamme sulla provinciale dell' Alto Vergante

Un’auto è andata in fiamme nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 34 tra Brovello Carpugnino e Carpugnino. L’incendio si è verificato intorno alle 15 e ha coinvolto una Land Rover. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Verbania con un’autobotte. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta ancora verificando le cause dell’incendio.

