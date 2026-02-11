Lancia torna nei rally scegliendo metodo e giovani

Lancia torna nel mondo dei rally con una nuova strategia. La casa automobilistica italiana punta sui giovani e sull’innovazione, cercando di trasmettere il piacere di guidare alle nuove generazioni. Il progetto vuole rilanciare il marchio attraverso competizioni sportive, con un occhio di riguardo alle sfide del futuro. La presenza nel rally rappresenta un passo importante per la rinascita di Lancia nel settore delle corse.

“Accompagnare Lancia in questo percorso sportivo è una responsabilità, ma anche un privilegio: l’obiettivo è trasferire il piacere di guida alle nuove generazioni”. La frase di Roberta Zerbi, numero uno del brand, pronunciata al Racing Meeting di Vicenza, chiarisce subito la direzione scelta dal marchio torinese per il ritorno alle competizioni. Non un’operazione nostalgia, ma un progetto costruito con attenzione, inserito in un contesto sportivo profondamente diverso da quello che aveva reso grande Lancia negli anni d’oro. Questo sport, oggi, vede regolamenti stringenti, costi da controllare e strutture tecniche sempre più professionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

