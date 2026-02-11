L’amniocentesi mi spaventa molto | qual è il reale rischio di aborto?

La paura di un aborto si fa sentire forte tra le donne in gravidanza, specialmente se hanno già superato i 35 anni. È il caso di una donna di 38 anni che, all’inizio della sua gravidanza, si chiede quanto possa essere rischiosa l’amniocentesi. La donna esprime la sua preoccupazione, considerando anche i benefici e i pericoli di sottoporsi a questo esame. Le sue parole rivelano come molte future mamme si confrontino con dubbi e ansie, cercando di capire cosa sia meglio fare per tutelare la salute del bambino e della mamma.

Salve, sono all'inizio della gravidanza ma avendo 38 anni so già che sarebbe meglio fare esami approfonditi per valutare a fondo la salute del feto. Però l'amniocentesi mi spaventa moltissimo per il rischio di aborto. Oggi qual è la percentuale reale? È più alto il rischio per chi ha già avuto aborti come me? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, attualmente l'amniocentesi effettuata in centri specializzati presenta un indice di abortività trascurabile in gravidanze fisiologiche e si attesta intorno allo 0.4 – 0.5%. Nel nostro centro l'indice di abortività calcolato negli ultimi 5 anni con circa 300 procedure annuali è di 0.

