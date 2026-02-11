L’amica italiana di Jeffrey Epstein scelta da Paolo Sorrentino per interpretare in LORO la parte di una olgettina di Silvio Berlusconi

Un’amica italiana collegata a Jeffrey Epstein ha interpretato nel film di Paolo Sorrentino, “LORO”, il ruolo di una delle olgettine di Silvio Berlusconi. La notizia ha fatto discutere, perché mostra ancora una volta i legami tra il mondo dello spettacolo e le vicende politiche italiane.

Un’amica italiana di Jeffrey Epstein ha interpretato la parte di una delle olgettine di Silvio Berlusconi nel film di Paolo Sorrentino, “LORO”. L’incredibile storia è contenuta fra gli “Epstein file” che stanno terremotando mondo della politica e della finanza internazionale. L’identità dell’amica del finanziere è oscurata per proteggerne la privacy, ma il file è allegato al corposo dossier grazie a uno scambio di posta elettronica fra i due avvenuto domenica 6 agosto 2017. L’amica ha visto a Mykonos una ragazza di Epstein «alta e bionda con gli occhi blu». A farsi viva con Epstein è stata l’amica italiana, cui il finanziere aveva chiesto di reclutare un assistente particolare di cui non si menziona il genere.🔗 Leggi su Open.online

Torna su YouTube la versione integrale di “Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi.

E’ di nuovo possibile vedere su YouTube il film “Loro” di Paolo Sorrentino.

