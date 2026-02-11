La Norvegia lancia l’allarme: la Russia potrebbe attaccare dalla penisola di Kola per difendere i suoi armamenti nucleari. Le autorità norvegesi temono che Mosca possa muoversi per consolidare il controllo su territori strategici, come parte di una strategia più ampia per proteggere le sue capacità nucleari. La minaccia rimane concreta, e i timori di un’escalation aumentano nelle regioni artiche.

“Non escludiamo un’accaparramento di territori da parte della Russia come parte del piano per proteggere le proprie capacità nucleari, che è l’unica cosa che gli è rimasta come minaccia reale verso gli Stati Uniti”. Il generale Eirik Kristoffersen, capo della difesa norvegese, al quotidiano britannico Guardian rivela le preoccupazioni di Oslo per un confine sensibile: quello con la penisola di Kola. Kristoffersen specifica: la Russia non ha obiettivi di conquista in Norvegia come in Ucraina o altri ex territori sovietici; ma è un fatto che gran parte dell’arsenale nucleare russo si trova nella penisola di Kola: sottomarini nucleari, missili terrestri e aerei che sarebbero cruciali se la Russia entrasse in guerra con la Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’allarme della Norvegia: la Russia potrebbe lanciare una offensiva dalla penisola di Kola per proteggere gli armamenti nucleari

La Norvegia apre l'allarme, il generale Kristoffersen avverte che la Russia potrebbe invadere il paese per proteggere le sue basi nucleari nell'estremo Nord.

Il trattato New START tra Stati Uniti e Russia è scaduto, lasciando i due paesi senza più limiti ufficiali sulle armi nucleari.

