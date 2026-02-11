L' allarme | Almeno il 10% dei pensionati padovani rinuncia a curarsi

In città, circa 27 mila pensionati over 65 su 270 mila rinunciano a curarsi perché non riescono a coprire le spese. La situazione preoccupa le associazioni di assistenza, che segnalano un aumento dei casi di persone che preferiscono evitare visite mediche o medicine per risparmiare. La crisi economica e gli assegni bassi spingono molti anziani a mettere da parte la salute, anche se questo può portare a problemi più gravi nel lungo termine.

Almeno il 10% dei pensionati padovani, sono 270mila complessivamente, quindi 27mila over 65, rinuncia a curarsi a motivo di assegni mensili troppo bassi. «Con liste d’attesa lunghissime - ha precisato l’Anp, Associazione nazionale pensionati, Cia Padova - molti si trovano costretti a rivolgersi alle strutture private. Molti, ma non tutti. Il 10%, appunto, non lo fa a causa di pensioni minime che in taluni casi non arrivano a 600 euro al mese. In pratica, tra il mettere insieme il pranzo e la cena e le visite specialistiche, preferiscono mangiare». L’articolo 32 della Costituzione, ha sottolineato oggi 11 febbraio il presidente rieletto di Anp Cia Padova, Carlo Miatello, in occasione dell’assemblea di Anp, che si è tenuta al Crowne Plaza di Padova, «sancisce che la salute è un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

