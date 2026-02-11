L’ex fidanzata di Lägreid non riesce a perdonare il tradimento e lo dice chiaramente. In un’intervista a un tabloid norvegese, la donna, che preferisce restare anonima, spiega di aver già detto tutto al biatleta e di trovare difficile affrontare questa situazione. La storia tra i due si conclude senza un lieto fine, lasciando chiaramente il peso del dolore alla ragazza.

L'ammissione di tradimento di Sturla Holm Lägreid dopo la vittoria del bronzo non è servita per riconquistare l'ormai ex fidanzata. Il biatleta norvegese, in lacrime, aveva confessato il peccato all'emittente norvegese Nrk dopo il terzo posto ai Giochi nella 20 km individuale. La ragazza, che ha preferito restare anonima, ha infatti dichiarato al tabloid VG, che "sarà difficile perdonarlo, anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di trovarmi in questa posizione, e mi fa male doverla affrontare. Ci siamo parlati e lui è a conoscenza della mia opinione al riguardo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lägreid, niente lieto fine. L'ex fidanzata: "Difficile perdonare il suo tradimento, gliel'ho già detto"

Dopo aver conquistato il terzo posto nella 20 km di biathlon, il norvegese Lägreid si è lasciato andare a un’amara confessione.

