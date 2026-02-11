Lägreid dopo il bronzo confessa in diretta | Ho tradito la mia ragazza

Lägreid ha sorpreso tutti con una confessione in diretta: ha tradito la sua ragazza. L’atleta norvegese ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale, lasciando a bocca aperta il pubblico e i media. Ora la sua ex fidanzata rompe il silenzio e racconta come sono andate le cose.

Ha scioccato il mondo con la sua confessione di infedeltà. Ora l’ex fidanzata di Sturla Holm Lägreid rompe il silenzio. “Fa male”, dice. È stato dopo la gara di sci di fondo ai Giochi Olimpici invernali di martedì che Sturla Holm Lägreid, che aveva appena vinto la medaglia di bronzo olimpica, ha scioccato il mondo con un’intervista a dir poco inaspettata. Il medaglia d’oro norvegese Johan-Olav Botn era commosso dopo la sua vittoria e ha reso omaggio al compagno di squadra Sivert Guttorm Bakken, trovato morto in una stanza d’albergo prima di Natale. Ma Lägreid era commosso per ragioni completamente diverse. 🔗 Leggi su Newsner.it

L’atleta che ha vinto il bronzo nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina si è aperto in diretta tv, confessando di aver tradito la sua ragazza.

Dopo aver conquistato il terzo posto nella 20 km di biathlon, il norvegese Lägreid si è lasciato andare a un’amara confessione.

