Laghat – Un sogno impossibile recensione | Edoardo Pesce Hippolyte Girardot e un cavallo perfetto nella sua imperfezione

Arriva nelle sale il nuovo film di Michael Zampino, “Laghat – Un sogno impossibile”. La pellicola racconta la storia di un ragazzo che cerca di tenere vivo il suo sogno, nonostante le difficoltà. Edoardo Pesce e Hippolyte Girardot interpretano due personaggi diversi ma legati da un filo invisibile. Il film mostra un rapporto tra un ragazzo e un cavallo, raccontato con semplicità e sincerità. La regia punta sulla concretezza, senza troppi fronzoli, e la storia si segue facilmente, senza complicazioni.

La nostra recensione di Laghat – Un sogno impossibile, il nuovo film di Michael Zampino con Edoardo Pesce e Hippolyte Girardot: un originale dramma sportivo sul profondo legame tra un ragazzo e un cavallo. Andrea è ex fantino che lavora con il padre e il fratello in un negozio di antiquariato coinvolto in affari loschi. L'incontro con il suo vecchio allenatore Tony riaccende in lui la passione per le corse. L'unico cavallo a disposizione è Laghat, un purosangue con una grave micosi agli occhi, ma Andrea decide comunque di rimettersi in pista. Il film segue la crescita del loro legame. Accanto a questo rapporto centrale si intrecciano le complesse dinamiche familiari del protagonista.

