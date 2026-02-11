Laegreid dopo il bronzo confessa in diretta | Ho tradito la mia ragazza

Laegreid ha sorpreso tutti con una confessione diretta. Durante un’intervista, ha ammesso di aver tradito la sua ragazza, lasciando di stucco chi lo seguiva. La notizia ha fatto il giro del web, e ora la sua ex fidanzata rompe il silenzio, facendo luce sui dettagli della vicenda.

Ha scioccato il mondo con la sua confessione di infedeltà. Ora l’ex fidanzata di Sturla Holm Lägreid rompe il silenzio. “Fa male”, dice. È stato dopo la gara di sci di fondo ai Giochi Olimpici invernali di martedì che Sturla Holm Laegreid, che aveva appena vinto la medaglia di bronzo olimpica, ha scioccato il mondo con un’intervista a dir poco inaspettata. Il medaglia d’oro norvegese Johan-Olav Botn era commosso dopo la sua vittoria e ha reso omaggio al compagno di squadra Sivert Guttorm Bakken, trovato morto in una stanza d’albergo prima di Natale. Ma Lägreid era commosso per ragioni completamente diverse. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Laegreid dopo il bronzo confessa in diretta: «Ho tradito la mia ragazza» Approfondimenti su Sturla Holm Laegreid Lägreid dopo il bronzo confessa in diretta: «Ho tradito la mia ragazza» Lägreid ha sorpreso tutti con una confessione in diretta: ha tradito la sua ragazza. Vince il bronzo e 'confessa' in tv; "Ho tradito la mia ragazza" L’atleta che ha vinto il bronzo nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina si è aperto in diretta tv, confessando di aver tradito la sua ragazza. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ho tradito la mia ragazza: l'atleta norvegese confessa in diretta tv dopo il bronzo nel biathlon Ultime notizie su Sturla Holm Laegreid Argomenti discussi: Sturla Holm Laegreid confessa il tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico; Milano Cortina: Laegreid in lacrime dopo il bronzo, confessa un tradimento; 'Ho tradito la donna della mia vita': Laegreid shock in tv dopo la medaglia; La confessione di un tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico. Laegreid dopo il bronzo nel biathlon a Milano-Cortina confessa: Ho tradito la donna che amoDopo essersi messo al collo la medaglia al collo per il terzo posto conquistato nel biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina, l'atleta norvegese Sturla Holm Laegreid ha confessato ai giornalisti di ... tg.la7.it Bronzo olimpico e lacrime in diretta: Sturla Holm Lægreid confessa un tradimento in diretta (VIDEO)Dopo la medaglia nella 20 km maschile il campione norvegese crolla davanti alle telecamere e ammette un errore personale senza svelare dettagli ... giornalelavoce.it Dopo aver visto e sentito le parole di Laegreid, l’ex fidanzata di ha rotto il silenzio dopo la confessione pubblica del tradimento - facebook.com facebook Sturla Laegreid dopo il bronzo alle Olimpiadi: «Ho tradito l'amore della mia vita» x.com

