La gente di Olginate ha riempito il teatro per vedere Antonio Albanese. L’attore ha scelto il suo paese per presentare il nuovo film, e il teatro è rimasto tutto esaurito. Albanese ha fatto un ritorno a casa, davanti a un pubblico che lo ha accolto con calore e affetto.

OLGINATE (Lecco) Un ritorno a casa, un posto sacro per lui. Quando i produttori gli hanno chiesto dove volesse presentare il suo nuovo film, Antonio Albanese ha subito risposto Olginate, il suo paese. "Olginate è sacra per me – ha rivelato l’attore, comico, regista, due volte Nastro d’argento, scrittore e tanto altro ancora, che l’altro pomeriggio ha presentato Lavoreremo da grandi, il suo nuovo film, al cine-teatro Jolly di Olginate -. Quando mi hanno chiesto dove volessi presentare il film oltre alle grandi città, ho subito risposto Olginate. Sono andati tutti a guardare su Google dove si trova Olginate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’abbraccio ad Albanese. Teatro di “casa“ esaurito

Approfondimenti su Antonio Albanese

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, è stata ospite nello studio di Tucker Carlson, evidenziando un nuovo fronte di convergenza tra destra e sinistra in ambito politico.

Ieri sera, Tucker Carlson ha ospitato nello studio la relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese, in un episodio che mette in luce la crescente frattura all'interno del Partito Repubblicano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Antonio Albanese

Argomenti discussi: Lavoreremo da grandi: la notte comica e disperata di Antonio Albanese; Disunited Nations in cento sale italiane: ad Avellino proiezione con streaming e dibattito; Che tempo che fa, le pagelle del 1° febbraio: gli anni difficili di Belen (9), la leggerezza di Antonio Albanese (7); Chi era la famiglia di origine albanese uccisa dal monossido.

Francesca Albanese nello studio di Tucker Carlson. L'abbraccio anti-israeliano tra destra e sinistraUn incontro impensabile fino a poco tempo fa disegna la frattura sul sostegno a Israele all'interno dei repubblicani. E un'inedita convergenza tra populismi Ieri sera è andata in onda una scena ... ilfoglio.it

Albanese, 'il mio abbraccio a un'umanità tenera e un po' punk'(ANSA) - ROMA, 29 GEN - In quest'epoca nella quale sentiamo solo parlare continuamente di obiettivi, sentivo forte il desiderio di affezionarmi e abbracciare delle persone, vedere un'umanità, tenera ... msn.com

Una vita semplice terminata in un tragico sonno Ho sinceramente provato profonda tristezza dopo aver ascoltato la notizia di questa famiglia di origine albanese che abitava a Porcari, comune della Piana di Lucca dove tutti i suoi componenti hanno perso la vit - facebook.com facebook