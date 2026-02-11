La voce come strumento per comunicare esperti a confronto
La voce come strumento per comunicare. Nei giorni scorsi, al Residence Chianelli, esperti e professionisti si sono riuniti per discutere di come usare la voce al meglio. L’evento ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori, curiosi di capire come migliorare la propria comunicazione attraverso la voce. Un'occasione per confrontarsi e scoprire nuove tecniche, in un ambiente informale e aperto.
La voce come strumento per comunicare. Questo il tema dell'incontro che si è svolto, nei giorni scorsi, al Residence Chianelli. All'iniziativa hanno preso parte il professor Antonio Amitrano, esperto nella valutazione e nel trattamento dei disturbi neurologici del linguaggio e della deglutizione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su La Voce
La voce è uno strumento formidabile: rivela e non mente. L’attore e doppiatore Luca Ward si racconta
Luca Ward, attore e doppiatore di grande talento, si apre tra esperienze di set e il suo ruolo nello spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”.
Comunicare meno, comunicare meglio: reputazione, AI (ed eccessi) nell'indagine di EY e Swg
L’indagine “Leader della comunicazione” di EY e SWG analizza il ruolo strategico della comunicazione nelle aziende italiane, evidenziando come, se da un lato sia fondamentale, dall’altro possa rischiare di essere eccessiva.
Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon
Ultime notizie su La Voce
Argomenti discussi: John De Leo in concerto a Firenze: la voce come strumento tra sperimentazione e gioco sonoro; Giornata mondiale della lettura ad alta voce: quando la voce diventa cura, già dal grembo; Dalla Grafia alla Persona: il gesto grafico come voce dell’interiorità; Inclusione e GenAI, il modello di Poste Italiane.
John De Leo in concerto a Firenze: la voce come strumento tra sperimentazione e gioco sonoroVenerdì 13 febbraio 2026 alla Sala Vanni di Firenze all'interno della rassegna Tradizione in movimento, il John De Leo Trio ... intoscana.it
Parlare diventa potere: la voce è la nuova frontiera dell’intelligenza artificialeC’è un momento, in ogni evoluzione tecnologica, in cui quello che sembrava magia diventa abitudine. Accade sempre così: il fax, il mouse, il touch. Oggi è il turno della voce. Dopo averci servito come ... panorama.it
La voce come strumento. E che voce ! Album del 2000 per Rachelle Ferrell . Alcuni brani probabilmente li avrete sentiti come demo alle fiere; gli altri sono da ascoltare (o riascoltare) adesso... - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.