La voce come strumento per comunicare esperti a confronto

La voce come strumento per comunicare. Nei giorni scorsi, al Residence Chianelli, esperti e professionisti si sono riuniti per discutere di come usare la voce al meglio. L’evento ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori, curiosi di capire come migliorare la propria comunicazione attraverso la voce. Un'occasione per confrontarsi e scoprire nuove tecniche, in un ambiente informale e aperto.

La voce come strumento per comunicare. Questo il tema dell'incontro che si è svolto, nei giorni scorsi, al Residence Chianelli. All'iniziativa hanno preso parte il professor Antonio Amitrano, esperto nella valutazione e nel trattamento dei disturbi neurologici del linguaggio e della deglutizione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su La Voce La voce è uno strumento formidabile: rivela e non mente. L’attore e doppiatore Luca Ward si racconta Luca Ward, attore e doppiatore di grande talento, si apre tra esperienze di set e il suo ruolo nello spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno”. Comunicare meno, comunicare meglio: reputazione, AI (ed eccessi) nell'indagine di EY e Swg L’indagine “Leader della comunicazione” di EY e SWG analizza il ruolo strategico della comunicazione nelle aziende italiane, evidenziando come, se da un lato sia fondamentale, dall’altro possa rischiare di essere eccessiva. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su La Voce Argomenti discussi: John De Leo in concerto a Firenze: la voce come strumento tra sperimentazione e gioco sonoro; Giornata mondiale della lettura ad alta voce: quando la voce diventa cura, già dal grembo; Dalla Grafia alla Persona: il gesto grafico come voce dell’interiorità; Inclusione e GenAI, il modello di Poste Italiane. John De Leo in concerto a Firenze: la voce come strumento tra sperimentazione e gioco sonoroVenerdì 13 febbraio 2026 alla Sala Vanni di Firenze all'interno della rassegna Tradizione in movimento, il John De Leo Trio ... intoscana.it Parlare diventa potere: la voce è la nuova frontiera dell’intelligenza artificialeC’è un momento, in ogni evoluzione tecnologica, in cui quello che sembrava magia diventa abitudine. Accade sempre così: il fax, il mouse, il touch. Oggi è il turno della voce. Dopo averci servito come ... panorama.it La voce come strumento. E che voce ! Album del 2000 per Rachelle Ferrell . Alcuni brani probabilmente li avrete sentiti come demo alle fiere; gli altri sono da ascoltare (o riascoltare) adesso... - facebook.com facebook

