La trasferta polacca sorride a Gas Sales Bluenergy | battuto lo Jastrzebski Wegiel

Da ilpiacenza.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gas Sales Bluenergy Piacenza vince in trasferta in Polonia, battendo 3-1 lo Jastrzebski Wegiel. La squadra italiana conquista un risultato importante nella prima partita dei playoff di Cev Volleyball Cup, mettendo già una buona base per qualificarsi ai quarti. La partita si è conclusa con set combattuti, ma alla fine Piacenza si è imposta con determinazione.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna l’Hala Widowiskowo - Sportowa di Jastrzebie Zdroj superando per 3-1 (25- 23, 21-25, 23-25, 14-25) un coriaceo Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Playoff Round di Cev Volleyball Cup e mette una serie ipoteca sul passaggio ai Quarti di Finale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Jastrzebski Wegiel

Trasferta polacca per la Gas Sales Bluenergy: avversaria lo Jastrzebski Wegiel

Questa sera la Gas Sales Bluenergy vola in Polonia per affrontare lo Jastrzebski Wegiel in una gara valida per la Champions League.

Coppa Cev, in campo Jastrzebski – Gas Sales Bluenergy DIRETTA

Questa sera la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo europeo per i playoff della Cev Volleyball Cup.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jastrzebski Wegiel

Argomenti discussi: La trasferta polacca sorride a Gas Sales Bluenergy: battuto lo Jastrzebski Wegiel.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.