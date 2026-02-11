La trasferta polacca sorride a Gas Sales Bluenergy | battuto lo Jastrzebski Wegiel
Gas Sales Bluenergy Piacenza vince in trasferta in Polonia, battendo 3-1 lo Jastrzebski Wegiel. La squadra italiana conquista un risultato importante nella prima partita dei playoff di Cev Volleyball Cup, mettendo già una buona base per qualificarsi ai quarti. La partita si è conclusa con set combattuti, ma alla fine Piacenza si è imposta con determinazione.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna l’Hala Widowiskowo - Sportowa di Jastrzebie Zdroj superando per 3-1 (25- 23, 21-25, 23-25, 14-25) un coriaceo Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Playoff Round di Cev Volleyball Cup e mette una serie ipoteca sul passaggio ai Quarti di Finale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
