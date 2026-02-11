La Toscana riconosce lo Stato di Palestina Prima regione in Italia a farlo

La Toscana ha deciso di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. È la prima regione in Italia a compiere questo passo. La notizia arriva dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha annunciato la scelta senza giri di parole. La decisione ha suscitato reazioni miste tra i politici e le associazioni, ma la Toscana ha voluto fare il suo gesto concreto. Ora si attende di capire quali effetti potrà avere questa scelta sul piano politico e diplomatico.

