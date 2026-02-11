La top model romagnola che rifiutò Epstein e una cena con Woody Allen | Così mi sono salvata dall' orrore

La top model romagnola che rifiutò Epstein e una cena con Woody Allen racconta come si è salvata dall’orrore. In un’intervista, spiega di aver deciso di non incontrare Epstein e di aver evitato un invito a cena con il regista Woody Allen. La ragazza era tra le molte persone coinvolte indirettamente nello scandalo, ma ha scelto di allontanarsi da situazioni pericolose. La sua testimonianza porta alla luce come alcune ragazze sono riuscite a sfuggire a un mondo oscuro, anche se l’eco dello scandalo continua a far tremare i rif

Dagli Epstein files emerge il pressing asfissiante del finanziere per agganciare la modella romagnola, tra inviti a Parigi e mail provocatorie. Lei rompe il silenzio: "Quello che stiamo vedendo è qualcosa di disumano" L’ombra di Jeffrey Epstein si allunga fino alle strade della Romagna. Al centro dei documenti desecretati emerge il “pressing” esercitato su una nota top model e attrice, diventata oggetto di un'attenzione quasi ossessiva da parte del finanziere americano. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Porte chiuse per i pazienti con appuntamento, la clinica rassicura: "Siamo aperti, problemi tecnici".🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Chiara Baschetti racconta di essere riuscita a salvarsi dall’orrore di Epstein, sfuggendo alla rete del finanziere americano coinvolto in un giro di traffico di minori e abusi sessuali.

Per convincere l'attrice, Epstein le aveva proposto una cena con Woody Allen. Lei: "Non l'ho mai incontrato, il mio istinto mi ha guidata: spero che le vittime possano trovare pace". Il suo racconto a Dossier: https://cityne.ws/rCz0S - facebook.com facebook