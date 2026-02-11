La toccante dedica di Stefania Constantini Nel solco della polemica per le scelte del DT e l’esclusione di Romei

Stefania Constantini ha scritto una dedica toccante dopo aver conquistato il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Cortina. La vittoria sul ghiaccio ha segnato una giornata speciale per l’atleta, che ha festeggiato insieme ad Amos Mosaner, mentre il clima intorno alla sua squadra resta teso a causa delle polemiche sulle scelte del commissario tecnico e l’esclusione di Romei.

Stefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026, facendo festa sul ghiaccio della sua Cortina d’Ampezzo in coppia con Amos Mosaner. Dopo aver trionfato ai Giochi di Pechino 2022, essere separati per un paio di stagioni ed essersi laureati Campioni del Mondo nella passata annata agonistica, gli azzurri sono riusciti a confermarsi sul podio a cinque cerchi regolando la Gran Bretagna nella finale per il bronzo, rialzandosi dal ko di misura contro gli USA. Si tratta di un risultato che certifica ulteriormente l’enorme caratura tecnica e tattica di questa coppia che ha riscritto la storia di questo sport alle nostre latitudini, mettendosi al collo due medaglie nell’evento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

