La telefonata tra Mattarella e Arianna Fontana dopo l’oro dello short track E la campionessa svela un segreto | Video

Ieri sera, il presidente Sergio Mattarella ha chiamato Arianna Fontana per congratularsi con lei dopo la vittoria nel short track. La campionessa ha raccontato che durante la telefonata il capo dello Stato le ha detto “una gara formidabile” e le ha fatto i complimenti per l’oro nella staffetta mista. È il primo presidente a telefonare personalmente a un’atleta italiana dopo questa medaglia.

"Una gara formidabile". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato con Arianna Fontana dopo l'oro nella staffetta mista nello short track. "Sei Olimpiadi, sei successi", ha ricordato Mattarella chiedendo di congratularsi anche con gli altri. Nel video postato dai profili del Quirinale, si vede e sente il capo dello Stato parlare a lungo con la campionessa azzurra, protagonista del successo insieme Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nel primo turno e nel secondo turno). Mattarella racconta di quanto sia stato emozionante seguire l' adrenalinica gara, seppur in differita, e Fontana spiega al presidente della Repubblica con quali trucchi abbiano ottenuto il successo: "Con calma siamo riusciti ad arrivare al successo".

L’Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Arianna Fontana ha vinto l’oro nello short track ai Giochi di Pechino.

