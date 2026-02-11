La targa dimenticata dello stilista esule da Zara e che conquistò il mondo
La targa di uno stilista esule da Zara, nascosta tra l’erba sulla pendice dello Scoglietto, torna alla luce dopo anni di oblio. Qualcuno decide di ripulire il luogo e di ridare voce a quel ricordo dimenticato. La targa, che racconta la storia di un artista che ha lasciato il segno nel mondo della moda, riemerge dal silenzio, pronta a rivivere come simbolo di un passato che non si può cancellare.
Al numero 51 di pendice dello Scoglietto rimane nascosta dall'edera fino al giorno in cui qualche anima buona pensa di ripulirla e di farla rivivere nuovamente. La storia è ormai quella conosciuta della targa dello storico maglificio Venjulia, il tempio dove un giovanissimo Ottavio Missoni mosse.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondimenti su Zara Scoglietto
Funerali Valentino, vip da tutto il mondo per l’addio. L’abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilista
Il mondo della moda si prepara a rendere omaggio a Valentino Garavani, scomparso a 93 anni.
È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse
Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.
Ultime notizie su Zara Scoglietto
La targa dimenticata dello stilista esule da Zara e che conquistò il mondoOggi 11 febbraio Ottavio Missoni avrebbe compiuto 105 anni. In pendice dello Scoglietto a Trieste campeggia da sempre il ricordo del maglificio Venjulia, laboratorio tessile dove il grande stilista da ... triesteprima.it
Ogni edificio racconta la sua storia a partire dall’ingresso. È una presentazione silenziosa che anticipa l’attenzione riservata a ogni dettaglio. Gallus 30, Selargius. Progetto: Mei e Pilia Associati Foto: Studio Vetroblu Grazie a Roberto Zara di NuovaCristall Srl p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.