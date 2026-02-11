La targa dimenticata dello stilista esule da Zara e che conquistò il mondo

La targa di uno stilista esule da Zara, nascosta tra l’erba sulla pendice dello Scoglietto, torna alla luce dopo anni di oblio. Qualcuno decide di ripulire il luogo e di ridare voce a quel ricordo dimenticato. La targa, che racconta la storia di un artista che ha lasciato il segno nel mondo della moda, riemerge dal silenzio, pronta a rivivere come simbolo di un passato che non si può cancellare.

Al numero 51 di pendice dello Scoglietto rimane nascosta dall'edera fino al giorno in cui qualche anima buona pensa di ripulirla e di farla rivivere nuovamente. La storia è ormai quella conosciuta della targa dello storico maglificio Venjulia, il tempio dove un giovanissimo Ottavio Missoni mosse.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

