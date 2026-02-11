La Superlega è ufficialmente morta | anche il Real Madrid si è ritirato

La Superlega è ufficialmente finita. Dopo mesi di polemiche e dubbi, il Real Madrid ha deciso di ritirarsi, confermando che il progetto promosso da Florentino Perez è ormai definitivamente morto. Insieme a UEFA ed EFC, il club spagnolo ha firmato un accordo che chiude definitivamente questa avventura.

La Superlega sembra arrivata davvero ai titoli di coda. Con un comunicato congiunto diffuso pochi minuti fa, UEFA, Real Madrid ed EFC (European Football Clubs) hanno annunciato un accordo di principio che, di fatto, mette fine al progetto lanciato nel 2021 sotto la spinta di Florentino Perez. Nel testo si parla di un’intesa raggiunta “nell’interesse del calcio europeo”, fondata sul rispetto del merito sportivo, sulla sostenibilità economica dei club e su un miglioramento dell’esperienza dei tifosi anche attraverso l’innovazione tecnologica. Un passaggio chiave riguarda proprio la volontà di chiudere le controversie legali legate alla Superlega, che verranno risolte una volta attuati i principi condivisi tra le parti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega.

Il Real Madrid ha deciso di uscire ufficialmente dalla Superlega.

