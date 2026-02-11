Lewis Hamilton si dice già preoccupato per la sua prossima stagione in Ferrari. Anche se la stagione non è ancora iniziata, il pilota britannico ha già espresso dubbi sulla monoposto e sulla mancanza di un ingegnere di pista, un elemento che potrebbe fare la differenza in gara.

Lewis Hamilton è realmente preoccupato della sua prossima stagione in Ferrari. Oltre ai difetti della monoposto, le problematiche sembrano essere riferite anche all’assenza attuale di un ingegnere di pista per l’ex campione del mondo statunitense. Ne parla il Telegraph, che riporta le dichiarazioni di Hamilton, intervenuto in apertura dei test in Bahrain (lì dove ha percorso 52 giri al mattino). Attualmente, Lewis sta lavorando con l’ex ingegnere di Kimi Raikkonen. Si legge così sul quotidiano britannico: “ Lewis Hamilton ha dichiarato di temere che il ritardo nella nomina del suo nuovo ingegnere di pista possa essere “dannoso per la stagione”, confermando che la persona che prenderà il posto di Riccardo Adami potrà iniziare a lavorare per la Ferrari solo dopo “qualche gara”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La stagione non è neanche iniziata ed Hamilton è già preoccupato della sua Ferrari

Ferrari aveva già compreso le potenzialità di Lewis Hamilton, ma per i suoi sostenitori queste parole rappresentano comunque una sorpresa.

