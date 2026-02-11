La squadra si prepara intensamente in vista della partita di domani sera contro la Pianese a Piancastagnaio. Angella farà gli straordinari, mentre Dell’Orco è ancora in dubbio. I biancorossi lavorano sodo per essere pronti alla sfida.

Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista dell’appuntamento di domani sera a Piancastagnaio contro la Pianese. Giovanni Tedesco è alle prese con diversi nodi da sciogliere: l’impegno ravvicinato impone riflessioni sull’impiego di alcuni giocatori che rischiano di pagare i pochi giorni di riposo. Ma vista l’emergenza in difesa, con Calapai che non sarà ancora a disposizione (resta in dubbio anche per domenica in casa con il Carpi), con Tozzuolo fermato dal giudice sportivo, Angella e Dell’Orco potrebbero essere chiamati agli straordinari per non impoverire troppo il pacchetto arretrato. Nelle intenzioni Giovanni Tedesco vorrebbe dare seguito al 4-2-3-1 proposto nella gara contro la Sambenedettese ma non si esclude un nuovo cambio, magari la difesa a tre (che non ha pagato sul campo dell’Ascoli) a causa dell’emergenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La squadra. Angella farà gli straordinari. Dell’Orco più sì che no

Approfondimenti su Piancastagnaio Pianese

La partita tra Pianese e Perugia si avvicina, ma i dubbi sullo stato di forma dei biancorossi restano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piancastagnaio Pianese

Argomenti discussi: Il notiziario del Grifo: Tedesco chiude i biancorossi. Angella e Megelaitis arruolabili; Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: per i tifosi biancorossi sarà un esodo a metà.

La squadra. Angella e Montevago in panchina. Megelaitis ’scivola’ in difesaCalapai salta il confronto (e probabilmente anche il prossimo in casa dell’Ascoli), mentre per motivi differenti Angella, Montevago e Stramaccioni, ultimo arrivato, partiranno dalla panchina. lanazione.it

La squadra. Calapai non ce la fa, torna Angella. Ballottaggi a centrocampoDoppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi in vista della partita di domenica con il Gubbio. Conferme su Calapai: il terzino destro biancorosso, rimasto ai box alla ripresa, non ... lanazione.it

SAMB-PERUGIA: LA FORMAZIONE DEL #Grifo Questa la formazione del Perugia in campo al Riviera delle Palme (diretta Umbria TV) GEMELLO TOZZUOLO RICCARDI ANGELLA DELL’ORCO LADINETTI TUMBARELLO BACCHIN MANZARI CANOTTO MO - facebook.com facebook