Una sparatoria in una scuola canadese riaccende il dibattito sulla diffusione delle armi. L’episodio porta a riflettere ancora una volta sulle tesi di Michael Moore, che nel suo documentario del 2002 aveva messo in discussione il legame tra possesso di armi e violenza scolastica. Secondo Moore, i dati sugli strumenti da fuoco erano simili tra Stati Uniti e Canada, ma le conseguenze erano molto diverse: negli USA le stragi nelle scuole sono all’ordine del giorno, mentre in Canada sono molto più rare. Ora, con l’ultimo episodio

E adesso, Michael Moore? Nel 2002 il documentario "Bowling a Columbine" sosteneva una tesi radicale: negli Stati Uniti e in Canada i dati sul possesso di armi erano comparabili, però al di qua del confine c'erano le stragi nelle scuole e al di là del confine, invece, no. Secondo Moore ciò accadeva perché, a differenza degli statunitensi, i canadesi non vivevano immersi in un continuo clima di paura che induceva a porre così facilmente mano alla fondina e a normalizzare l'utilizzo delle armi da fuoco anche fra ragazzi, come carnefici e come vittime. La sparatoria di Tumbler Ridge è anzitutto ciò che è, ossia una tragedia quale la morte di adolescenti, ma è anche la contraddizione concreta della teoria di Moore: o aveva torto già allora, oppure adesso il Canada anti-trumpiano vive nello stesso clima di paura degli Stati Uniti di George W.

© Ilfoglio.it - La sparatoria in una scuola canadese mette in dubbio le tesi di Michael Moore

Una donna ha aperto il fuoco in una scuola del Canada occidentale, uccidendo dieci persone prima di togliersi la vita.

Un nuovo studio scientifico riaccende i sospetti sulla morte di David Rossi, coinvolgendo una simulazione che mette in dubbio la versione ufficiale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Canada, 10 morti in una sparatoria a scuola. Il preside: Riflettere su nostra sicurezza; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Sparatoria in Canada, strage a Tumbler Ridge: almeno 10 morti e 27 feriti; Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia.

Sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge: il tragico evento che ha scosso il CanadaLa sparatoria avvenuta in una scuola di Tumbler Ridge rappresenta una giornata drammatica per il Canada, segnando un momento di profonda tristezza e riflessione per la nazione. notizie.it

Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it

