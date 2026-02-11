La sparatoria in una scuola canadese mette in dubbio le tesi di Michael Moore
Una sparatoria in una scuola canadese riaccende il dibattito sulla diffusione delle armi. L’episodio porta a riflettere ancora una volta sulle tesi di Michael Moore, che nel suo documentario del 2002 aveva messo in discussione il legame tra possesso di armi e violenza scolastica. Secondo Moore, i dati sugli strumenti da fuoco erano simili tra Stati Uniti e Canada, ma le conseguenze erano molto diverse: negli USA le stragi nelle scuole sono all’ordine del giorno, mentre in Canada sono molto più rare. Ora, con l’ultimo episodio
E adesso, Michael Moore? Nel 2002 il documentario “Bowling a Columbine” sosteneva una tesi radicale: negli Stati Uniti e in Canada i dati sul possesso di armi erano comparabili, però al di qua del confine c’erano le stragi nelle scuole e al di là del confine, invece, no. Secondo Moore ciò accadeva perché, a differenza degli statunitensi, i canadesi non vivevano immersi in un continuo clima di paura che induceva a porre così facilmente mano alla fondina e a normalizzare l’utilizzo delle armi da fuoco anche fra ragazzi, come carnefici e come vittime. La sparatoria di Tumbler Ridge è anzitutto ciò che è, ossia una tragedia quale la morte di adolescenti, ma è anche la contraddizione concreta della teoria di Moore: o aveva torto già allora, oppure adesso il Canada anti-trumpiano vive nello stesso clima di paura degli Stati Uniti di George W. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Sparatoria in una scuola canadese: una donna uccide 10 persone e si toglie la vita
Una donna ha aperto il fuoco in una scuola del Canada occidentale, uccidendo dieci persone prima di togliersi la vita.
Sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge: il tragico evento che ha scosso il CanadaLa sparatoria avvenuta in una scuola di Tumbler Ridge rappresenta una giornata drammatica per il Canada, segnando un momento di profonda tristezza e riflessione per la nazione. notizie.it
Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it
